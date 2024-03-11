На усіх 8 матчах 21-го туру УПЛ буде присутній VAR, повідомляє офіційний сайт УАФ. Поєдинки пройдуть з 12 по 17 березня. СК Дніпро-1, Динамо та Шахтар зіграють свої матчі раніше, аби збірники змогли раніше приєднатись до збірної України.

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12 березня

ЛНЗ – СК Дніпро-1. Головний суддя – Олександр Афанасьєв (Харків), арбітр VAR – Віктор Копієвський.

Динамо – Зоря. Головний суддя – Віталій Романов (Дніпро), арбітр VAR – Ігор Пасхал.

Шахтар – Минай. Головний суддя – Володимир Новохатній (Черкаси), арбітр VAR – Микола Козиряцький.

15 березня

Олександрія – Ворскла. Головний суддя – Олександр Омельченко, арбітр VAR – Роман Блавацький.

16 березня

Металіст 1925 – Рух. Головний суддя – Клим Заброда, арбітр VAR – Микола Балакін.

Оболонь – Полісся. Головний суддя – Денис Шурман, арбітр VAR – Андрій Коваленко.

Кривбас – Колос. Головний суддя – Ярослав Козик, арбітр VAR – Олексій Деревінський.

17 березня

Чорноморець – Верес. Головний суддя – Анастасія Романюк, арбітр VAR – Олександр Шандор.

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