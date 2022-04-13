Поединок шел к ничьей, но на 88-й минуте Уракан забил. Атаку начал голкипер Маркос Диас, вышедший за линию вратарской с мячом. Именно поэтому арбитр после подсказок VAR отменил гол.

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А уже на 90+4 минуте победным мячом удалось отличиться Тапии. Он отличным прямым ударом со штрафного пробил и стенку, и голкипера. Безумное завершение матча!

Прекрасный пример VAR в аргентинском Primera Division.



- Уракан увеличивает счет 2:1, 88-я минута

- Гол не засчитан VAR, так как вратарь был вне своей зоны, когда он бросил мяч

- Таким образом, штрафной удар в пользу Барракаса на краю штрафной площади

- Барракас забивает ФК, чтобы выиграть 2-1 (94-я мин) pic.twitter.com/yclvvFh7JR — Дейл Джонсон (@DaleJohnsonESPN) 12 апреля 2022 г.

Победа позволила Барракасу подняться на 6 строчку группы В Кубка Диего Марадоны, Уракан опустился на 8 место.