VAR лишил команду победного гола, заметив редкий фейл голкипера: видео безумной развязки в Аргентине
06:00 - Читати українською
Поединок 9-го тура Кубка Марадоны между Ураканом и Барракасом Сентраль подарил невероятную концовку.
Поединок шел к ничьей, но на 88-й минуте Уракан забил. Атаку начал голкипер Маркос Диас, вышедший за линию вратарской с мячом. Именно поэтому арбитр после подсказок VAR отменил гол.
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А уже на 90+4 минуте победным мячом удалось отличиться Тапии. Он отличным прямым ударом со штрафного пробил и стенку, и голкипера. Безумное завершение матча!
Победа позволила Барракасу подняться на 6 строчку группы В Кубка Диего Марадоны, Уракан опустился на 8 место.
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