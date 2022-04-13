Поєдинок 9-го туру Кубка Марадони між Ураканом та Барракасом Сентраль подарував неймовірну кінцівку.

Поєдинок йшов до мирової, але на 88-й хвилині Уракан забив. Атаку розпочав голкіпер Маркос Діас, який вийшов за лінію воротарського з м'ячем. Саме через це арбітр після підказок VAR скасував гол.

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А вже на 90+4 хвилині переможним м'ячем вдалось відзначитись Тапії. Він чудовим прямим ударом зі штрафного пробив і стінку, і голкіпера. Божевільне завершення матчу!

Lovely bit of VAR in the Argentine Primera Division.



- Huracan go 2-1 up, 88th minute

- Goal disallowed by VAR as keeper was out of his area when he threw the ball

- So free-kick to Barracas on edge of area

- Barracas score the FK to win 2-1 (94th min)pic.twitter.com/yclvvFh7JR — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) April 12, 2022

Перемога дозволила Барракасу піднятись на 6 сходинку групи В Кубка Дієго Марадони, Уракан опустився на 8 місце.

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