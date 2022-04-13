VAR позбавив команду переможного гола, помітивши рідкісний фейл голкіпера: відео божевільної розв'язки в Аргентині
Поєдинок 9-го туру Кубка Марадони між Ураканом та Барракасом Сентраль подарував неймовірну кінцівку.
Поєдинок йшов до мирової, але на 88-й хвилині Уракан забив. Атаку розпочав голкіпер Маркос Діас, який вийшов за лінію воротарського з м'ячем. Саме через це арбітр після підказок VAR скасував гол.
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А вже на 90+4 хвилині переможним м'ячем вдалось відзначитись Тапії. Він чудовим прямим ударом зі штрафного пробив і стінку, і голкіпера. Божевільне завершення матчу!
Перемога дозволила Барракасу піднятись на 6 сходинку групи В Кубка Дієго Марадони, Уракан опустився на 8 місце.
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