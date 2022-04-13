Легия приняла Динамо в премьерной игре ради поддержки Украины и ее мирного народа, пострадавшего от нашествия стада воров, насильников и убийц безоружных, которое почему-то величает себя армией России. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Товарищеский матч 12 апреля 2022

Легія – Динамо – 1:3

Голы: Стшалек, 54 – Буяльский, 3, Беседин, 57, 71

Динамо: Бущан (Бойко, 63) – Караваєв (Кравченко, 46), Попов (Кендзьора, 71), Сирота (Боль, 72), Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Сидорчук (Андрієвський, 63), Буяльський (Гармаш, 69), Шапаренко (Шепелєв, 63) – Циганков (Бражко, 80), Ванат (Бєсєдін, 46), Антюх (Вербіч, 46 (Кулач, 69))

В последний раз команда Луческу проводила товарищеский поединок еще 21 февраля, за несколько дней до начала войны, объявленной рашистскими преступниками, сорвавшими возобновление УПЛ 2021/22. Динамо победило тогда РФШ в волевом стиле. Отмечаем дебютное появление в основе Беньямина Вербича, который на правах аренды перебрался в Варшаву из Киева и на второй тайм вышел за украинский клуб. Также капитаном Легии стал еще один экс-динамовец Игорь Харатин, полузащитник сборной Украины. Впервые после тяжелой травмы в стартовый состав попал экс-защитник Зори Джоэль Абу Ханна.

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Уже на 3-й минуте Шапаренко с левого фланга отдал в центр, Цыганков в касание перевел за спины защитников, а Буяльский разобрался с вратарем. Виталий упал на колени и обратился руками к небу. Очередной трогательный момент матча, который открывали украинский хор и дети беженцев. И снова на левом фланге провели динамовцы комбинацию в несколько ходов. Буяльский создал момент для Цыганкова, а тот минимально недокрутил в дальнюю девятку. Караваев ошибся, бросив аут у своих ворот. Легия в 2 паса довела мяч до Вербича в штрафной. Удар арендованного динамовца в штангу, от спины Бущана снаряд едва не закатился в сетку.

Дубинчак после обыгрыша соперника классно продрался левым флангом, который в первые 30 минут даже активнее правого. Только Харатин подкатом остановил земляка. Шапаренко обрезал большинство команд в центре поля. Вербич прошел в штрафную и отдал, все же не лучшим образом варшавяне использовали этот подарок. После подачи углового Сидорчук второй раз за тайм бахнул издалека. С рикошетом от спины Ваната мяч просвистел над воротами. Вербич вывел во вратарскую Младенович, теперь за Бущана еще и перекладина. Цыганков и Ванат разыграли широкую стеночку. Виктор, похоже, из офсайда пробил во вратаря.

Классный заброс из глубины в пространство на Буяльского. Лишь Абу Ханна успевает подчистить. Старый добрый центрбек времен Зари Скрипника, ностальгия... Разрывает Динамо соперника. Буяльский выводит Антюха пасом в касание один на один слева. Рядом бежал совершенно свободный Цыганков, но Денис решил пробивать сам и не смог перебросить голкипера. Еще одна вдохновенно разыгранная комбинация киевлян, Дубинчак из пределов штрафной простреливает в блок, сигнализирует об игре рукой, но судья показывает играть дальше, после чего раздается свисток о завершении первого тайма.

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На старте второй половины Буяльскому досталось. Наступили на пятку Виталия. Вот это Харатин привез. Капитан Легии отдал назад, получилось идеально на выход Беседину. Артем обыграл кипера, но сместился в острый фланг и отдал на заблокированного Цыганкова. Загубили супермомент, и сразу же пропустили. На 54 минуте Вивчаренко разрешил прострелить, Кравченко не успел подстраховать. Стшалек прошил Бущана, находясь без опеки по центру в идеальной позиции. Буяльский просто делает шоу в стиле Месси. Принял, подумал, отдал блестяще в разрез. Беседин разобрался с вратарем.

Сидорчук с носка набросил в зону вратарской. Вербич в борьбе с Абу Ханной (еще одно культовое для УПЛ последних лет противостояния) протолкнул минимально мимо дальнего угла. Легия после подачи углового попыталась поразить ворота. Бойко, заменивший Бущана, спокойно взял удар по центру. Шепелев благодаря слаженному прессингу отобрал и после обыграша с Гармашем идеально выложил Беседину. Артем качнул защитника и ударом от штанги развил преимущество до 1:3.

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Кулач, Гармаш, Вивчаренко. Андриевский завершал атаку веером, но дал выше. Шепелев дважды чуть не убежал на отличную ударную позицию. Роскошные забросы в свободное пространство от Гармаша и Андриевского. Бесдин сбрасывает под удар для Бражко, минимальный промах. Классный футбол Динамо, пусть и на фоне достаточно кризисного ныне середняка чемпионата Польши. Первая победа в истории над Легией (с 5 попытки).

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