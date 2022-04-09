Полузащитник Металлиста Хуан Касарес продолжит карьеру в Индепендьенте, сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

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30-летний эквадорец будет выступать за "красных дьяволов" на правах аренды ближайшие три месяца. В новом клубе он выбрал футболку с номером 43.

Напомним, Касарес перебрался в лагерь харьковчан в январе 2022-го и не успел дебютировать за команду Александра Кучера в официальных матчах. Его контракт с Металлистом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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