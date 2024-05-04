Защитник Тиагу Силва уже знает, где будет выступать после прощания с Челси.

Опытный центрбек вернется в родной Флуминенсе и подпишет контракт до лета 2026 года, утверждает Globo. Эту информацию подтверждает топ-инсайдер Фабрицио Романо.

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На днях 39-летний Силва объявил о своем решении покинуть Челси после 4 сезонов в Англии. Ветеран имел несколько предложений, но захотел вернуться домой.

До слова, наступний матч в рамках АПЛ Челсі проведе травня проти Вест Хема. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх команди Почеттіно оцінюють коефіцієнтом 1,62, а "молотів" – 4,86. Нічия – 4,79. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,37, а на відповідний тотал менше – за 3,16.

Последний раз защитник играл за Флуминенсе 15 лет назад, а затем были странствия по Европе – Милан, ПСЖ, Челси. Интересно, что Силва отправится в Бразилию сам, потому что жена останется в Лондоне с детьми, которые занимаются в академии "синих".

В составе Флуминенсе подбирается звездная компания. Силва присоединится к статусным Марсело, Дугласу Косте и Фелипе Мело.

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