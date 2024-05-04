Лидер Челси выбрал новый клуб – там уже играют экс-звезды Реала и Шахтера
Защитник Тиагу Силва уже знает, где будет выступать после прощания с Челси.
Опытный центрбек вернется в родной Флуминенсе и подпишет контракт до лета 2026 года, утверждает Globo. Эту информацию подтверждает топ-инсайдер Фабрицио Романо.
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На днях 39-летний Силва объявил о своем решении покинуть Челси после 4 сезонов в Англии. Ветеран имел несколько предложений, но захотел вернуться домой.
Последний раз защитник играл за Флуминенсе 15 лет назад, а затем были странствия по Европе – Милан, ПСЖ, Челси. Интересно, что Силва отправится в Бразилию сам, потому что жена останется в Лондоне с детьми, которые занимаются в академии "синих".
В составе Флуминенсе подбирается звездная компания. Силва присоединится к статусным Марсело, Дугласу Косте и Фелипе Мело.
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