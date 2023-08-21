Матч между Рухом и СК Днепр-1 перенесли на неопределенный срок.

Об этом на своем официальном сайте сообщили днепряне. На сайте УПЛ поединок 5-го тура уже выставлен без даты, как и встреча Динамо и Вереса.

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"Дирекция УПЛ удовлетворила ходатайство СК Днепр-1 о переносе матча 5 тура Премьер-лиги сезона 2023/24 Рух – СК Днепр-1 (должен был состояться 27 августа в 19 часов) на более поздний срок. Дата проведения этого матча будет определена дополнительно", – говорится в сообщении на сайте.

Интересно, что технический директор Руха Александр Чабан сообщил, что днепряне пытались договориться со львовским клубом о переносе матча из Днепра в Ужгород, а после отказа перенесли игру благодаря новой норме в регламенте.

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