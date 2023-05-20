Накануне КДК УАФ дисквалифицировал форварда за сексистские высказывания в адрес представительниц корпуса арбитров. Однако Ванат не просто попал в заявку на матч с Александрией, но даже вышел в стартовом составе и забил один из голов.

Лидер Динамо выбыл из-за травмы до конца сезона

Ситуацию прояснил работник пресс-службы Динамо Андрей Шахов-младший. "Решение о дисквалификации игрока вступает в силу по истечении срока, в течение которого можно подать апелляцию. Клубу дается для этого 5 рабочих суток. На сегодняшний день Ванат имеет право сыграть, поскольку этот срок еще не истек", – написал Шахов на своей странице в Facebook.

Также представитель Динамо сообщил, что пока клуб не принял решение, будет ли обжаловать дисквалификацию Ваната. Напомним, что КДК УАФ соответствующее решение обнародовало 16 мая. Если апелляции не будет, то сезон для Владислава завершится именно матчем против Александрии.