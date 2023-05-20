Напередодні КДК УАФ дискваліфікував форварда за сексистські висловлювання на адресу представниць корпусу арбітрів. Однак Ванат не просто потрапив у заявку на матч з Олександрією, а навіть вийшов у стартовому складі й забив один із голів.

Лідер Динамо вибув через травму до кінця сезону

Ситуацію прояснив працівник прес-служби Динамо Андрій Шахов-молодший. "Рішення про дискваліфікацію гравця набуває чинності після закінчення терміну, протягом якого можна подати апеляцію. Клубу дається для цього 5 робочих діб. На сьогодні Ванат має право зіграти, оскільки цей термін ще не минув", – написав Шахов на своїй сторінці у Facebook.

Також представник Динамо повідомив, що наразі клуб не ухвалив рішення, чи буде оскаржувати дискваліфікацію Ваната. Нагадаємо, що КДК УАФ відповідне рішення оприлюднив 16 травня. Якщо апеляції не буде, то сезон для Владислава завершиться саме матчем проти Олександрії.