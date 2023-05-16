Нападающий Динамо Владислав Ванат узнал решение КДК УАФ за свои сексистские слова об арбитре Екатерине Монзуль.

Ванат дисквалифицирован на 3 матча, и еще на 2 поединка условно за дискриминационные слова в отношении Екатерины Монзуль, сообщает официальный сайт УАФ.

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Также Динамо обязано уплатить штраф в размере 100 тысяч грн. Решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете УАФ.

Напомним, киевляне в матче 16-го тура УПЛ на своем поле сенсационно уступили Ингульцу со счетом 0:2, а Ванат после игры заявил, что "не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры". Арбитром того поединка была Екатерина Монзуль.

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