Центральный защитник Динамо Денис Попов не поможет команде в заключительных матчах УПЛ, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, 24-летний защитник получил мышечную травму и выбыл до конца сезона.

Напомним, в текущем сезоне Попов провел за Динамо 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Его контракт с киевлянами действует до 30 сентября 2025 года.

Динамо после 26-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ четвертым, набрав 50 очков. От Зари, которая занимает третью строчку, киевляне за 4 тура до финиша отстают на 8 пунктов.

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