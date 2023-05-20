Лидер Динамо выбыл из-за травмы до конца сезона, – СМИ
10:04 - Читати українською
Тренерский штаб киевлян получил плохие новости из лазарета команды.
Центральный защитник Динамо Денис Попов не поможет команде в заключительных матчах УПЛ, сообщает Sport.ua.
Динамо официально потеряло какие-либо шансы пробиться в Лигу чемпионов
По информации источника, 24-летний защитник получил мышечную травму и выбыл до конца сезона.
Напомним, в текущем сезоне Попов провел за Динамо 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Его контракт с киевлянами действует до 30 сентября 2025 года.
Динамо после 26-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ четвертым, набрав 50 очков. От Зари, которая занимает третью строчку, киевляне за 4 тура до финиша отстают на 8 пунктов.
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