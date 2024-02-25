Экс-форвард Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко не видит в нынешнем чемпионате Украины ни одного ярко выраженного форварда.

"Хочется, чтобы лучший бомбардир был не случайным, как когда-то Кулач, который впоследствии стал никому не нужным (Владислав перешел в Динамо из Ворсклы, забив 15 голов в сезоне 2020/21, – прим.). Я сейчас не вижу в нашем чемпионате ярко выраженного бомбардира, мне никто не нравится.

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Ванат стабильно забивает? Кому? Сколько голов он забил в еврокубках? Ванат просто ломает вратарей, получает глупые красные карточки. В нашем чемпионате любой может стать лучшим бомбардиром, потому что уровень слабый.

Сможет ли Супряга навязать конкуренцию Ванату? Вы так говорите о Ванате, будто он 30 голов забил. У Супряги есть все! Прежде всего это скорость, если она осталась. Но ему нужно учиться играть в футбол. Он, как и многие наши форварды, не знает, что делать, когда выходит один на один с вратарем.

Сколько я бы забил в этом чемпионате, если бы играл в топовой форме? Я просто у президента Динамо спрашивал бы: "Кому и сколько голов забивать?", и легко выполнял бы просьбу. Правда, не с этими футболистами, которые четвертое место занимают", – сказал Леоненко в комментарии Sport Express.

Напомним, свой первый матч в новом году Динамо проведет уже сегодня, 25 февраля, против Металлиста 1925. Начало встречи в 15:30.

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