"Хочеться, щоб найкращий бомбардир був не випадковим, як колись Кулач, який згодом став нікому не потрібним (Владислав перейшов у Динамо з Ворскли, забивши 15 голів у сезоні 2020/21, – прим.). Я зараз не бачу у нашому чемпіонаті яскраво вираженого бомбардира, мені ніхто не подобається.

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Ванат стабільно забиває? Кому? Скільки голів він забив у єврокубках? Ванат просто ламає воротарів, отримує дурні червоні картки. У нашому чемпіонаті будь-хто може стати найкращим бомбардиром, бо рівень слабкий.

Чи зможе Супряга нав'язати конкуренцію Ванату? Ви так кажете про Ваната, ніби він 30 голів забив. У Супряги є все! Насамперед це швидкість, якщо вона залишилася. Але йому потрібно вчитися грати у футбол. Він, як і багато наших форвардів, не знає, що робити, коли виходить віч-на-віч з воротарем.

Скільки я б забив у цьому чемпіонаті, якби грав у топовій формі? Я просто в президента Динамо запитував би: "Кому і скільки голів забивати?", і легко виконував би прохання. Щоправда, не з цими футболістами, котрі четверте місце посідають", – сказав Леоненко у коментарі Sport Express.

Нагадаємо, свій перший матч у новому році Динамо проведе вже сьогодні, 25 лютого, проти Металіста 1925. Початок зустрічі о 15:30.

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