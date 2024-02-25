Матч Металлист 1925 – Динамо состоится сегодня, 25 февраля, на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Игру рассудит Викор Копиевский.

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Болельщики Динамо после тяжелой осенней части сезона ожидали появления новых центрбеков. Хотя бы одного. Агенты через СМИ сливали утки о Бескоровайном, грузинских, румынских или латиноамериканских защитников, однако ни один не пришел. Киевляне действительно искали усиление, но ни с кем так и не договорились – зиму клуб провел вообще без трансферов (за исключением Брагару, которого заявят летом).

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До сих пор после травмы восстанавливается Ярмоленко, поэтому единственной кадровой новинкой "бело-синих" стал 18-летний центрбек Михавко. Тараса наигрывали на сборах в паре с Поповым – и это действительно максимально интересный вариант. Он отмечается хорошими дальними передачами и инициативностью, активно врываясь в пространство, протягивая мяч на дриблинге, и тому подобное.

Новый центрбек Динамо имеет высокий процент выигранных единоборств, но против габаритных нападающих ему пока тяжеловато. Кроме того, он еще не привык к повышенной интенсивности – как в пасовой работе, так и в защитной. В конце концов, Тарас частенько недорабатывает с ориентирами, концентрируясь только на мяче. Эти вещи можно активно прокачивать, но нужно доверие и время.

На сборах Динамо удивило попытками развить контроль мяча (во что активно вписывается профайл Михавка). Кадровых ресурсов для качественной дистрибуции Александру Шовковскому не хватает – "бело-синим" удобнее отдавать контроль и рвать на контратаках (их этому учили с детства). С другой стороны, перевернутый треугольник с двумя центрхавами впереди добавил баланса, да и в целом давление на линию обороны несколько снизили.

Очень интересно посмотреть, как весь этот концепт будет выглядеть под прессингом Виктора Скрипника. Когда киевляне действовали прагматично, то его командам всегда было туго – но стоило добавить каплю "горизонтальности" в действия Динамо, как проблемы начинались у гранда. Металлист 1925, несмотря на статус борца за выживание, был неприятным соперником и осенью, а сейчас он будет очень интенсивным.

Получив криптоинвестора и спонсора Барселоны в свое руководство, харьковчане провели серьезную кадровую работу. Наиболее запомнилось подписание Гармаша, однако стоит отметить и приход Юрченко с Имерековым. Также интересно взглянуть на экс-луганчанина Овусу-Фримпонга – нападающему из-за начала полномаштабки так и не удалось проявить себя в Заре.

В общем, футбол Виктора Скрипника не является секретом. Интенсивность, прессинг, контроль мяча в ромбе, возможные проблемы с контролем глубины. Гармаш пока сыграл слишком мало, поэтому вряд ли Дениса выпустят в основе. Из интересного – перевод центрбека Червака на позицию опорника. Посмотрим, как это все будет работать.

Кадровая ситуация

Травмированные:

Дисквалифицированы: Жичиков – Дубинчак

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Динамо

Металлист 1925: Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Бражко – Волошин, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Динамо: Мозиль – Капинус, Имереков, Курило, Фарина – Червак – Габелок, Борячук, Юрченко – Юсов, Сидоров

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Динамо фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Александра Шовковского дают 1.42, а на триумф Металлиста 1925 – 8.20. Ничья была оценена коэффициентом 4.00. На проход французов по сумме двух матчей выставили кф 1.40, а украинскому клубу предлагают 3.10.

Специалисты ожидают хорошую результативность. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.79, аналогичный тотал меньше – 2.15. Гол Владислава Ваната умножит вашу ставку на 1.85, а Дениса Гармаша – на 6.00.

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