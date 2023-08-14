"Я не доволен тем, как играла команда. Мы хорошо начали, создали моменты и забили два гола, но должны забивать больше. Во втором тайме инициативой владела Александрия – это невозможно для такой команды, как наша.

Мы высоко прессинговали, чтобы контролировать мяч, создавать моменты и забивать голы. Шахтер забил два хороших гола после кроссов. Сикан и Траоре реализовали свои возможности. Но мы могли создать больше таких моментов и больше забить. Поэтому я немного недоволен, что мы не использовали все свои возможности.

Шахтер – Александрия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Замены Сикана и Траоре в перерыве? Лассина на неделе имел некоторые проблемы в тренировочном процессе, поэтому его нужно было заменить. Что касается Сикана, то я чувствовал, что его нужно заменить, чтобы добавить энергии на флангах.

Во втором тайме мы не были сконцентрированы и нацелены на ворота, как бы я того хотел. Надо создавать моменты и забивать. Чигринский последний матч провел в мае, нужно было подтянуть его форму к необходимой. В целом же он сыграл нормально", – заявил ван Леувен в послематчевом комментарии.

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