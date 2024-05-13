Последняя домашняя игра Колоса на домашнем стадионе пришлась на дуэль с ЛНЗ. Черкасцы уже выполнили все задачи на текущий сезон, хотя Олег Дулуб заявлял, что его команда имеет принципиальную цель – занять седьмую строчку.

Наставник Колоса – о неожиданном назначении главным после двух поражений: "Каких-то конкретных задач не было"

В свою очередь "хлеборобы" до сих пор не закрыли вопрос сохранения прописки и даже одно очко в этом матче позволило бы ковалевцам выдохнуть. Кроме этого, этот матч стал первым официальным для Александра Поздеева в статусе главного тренера Колоса, а игроки за хорошую игру в проигранном поединке с Зарей получили премию в миллион гривен. Так что доказывать было что.

Команды начали медленно и очень осторожно. На 6-й минуте костурбатая атака хозяев завершилась результативным добиванием Ореховского (Пеньков дважды реагировал на удары), но арбитр гол не засчитал из-за офсайда. ЛНЗ время от времени перехватывал инициативу и благодаря прессингу прижимал соперника к его воротам.

На 22-й минуте Тиль выдал то, за что его так любят – Оливье разрезал защиту и отдал справа во вратарскую на Пасича. Геннадий пробивал в дальний угол и... попал в штангу.

А уже в следующей атаке забил Колос. Бондаренко прошел по центру и отдал влево на Велетня, тот навесил на дальнюю штангу на Ильина, Олег головой сбросил в центр, где уже караулил Бондаренко, который и переправил сферу в сетку. Воздушная тревога прервала игру на 29-й минуте.

После вынужденной паузы Колос пошел забивать второй гол, однако навесы с обоих флангов легко блокировались соперником. На последней минуте первого тайма ЛНЗ отыгрался: Тилль навесил с углового, а Черноморец головой переправил в свои ворота. Черкасчане могли идти на перерыв побеждая, но после стремительной контратаки недоразумение в завершающей фазе завершилось фиаско.

На 52-й минуте Эйнел подхватил мяч в центре поля, набрал крейсерскую скорость, протащил сферу к линии штрафной и пробил – мимо стойки. Вскоре Рангель из пределов штрафной отбросил под удар Топалову по центру и тот выстрелил – Пеньков в сногсшибательном прыжке отбил. Через мгновение уже сам Рангель замкнул навес с углового головой в перекладину.

ЛНЗ выдержал атаки Колоса и... забил во второй раз. Тилль ворвался в штрафную, отдал на Яшари, а тот отпасовал под удар Наумцу, который первым же касанием после выхода на замену прошил Фесюна. Не прошло и 5 минут как черкасчанеутроили свое преимущество: Хобленко вырезал диагональ на Эйнела и тот с левого фланга мощно пробил под дальнюю штангу.

Серия замен с обеих сторон не сильно изменила рисунок противостояния: ЛНЗ играл в свою любимую игру и грамотно разрушал атаки соперника. Уже в добавленное время Цуриков имел шанс сократить отставание, но вместо мяча попал по Пенькову.

Победа принесла ЛНЗ 35 очков и подняла на седьмую строчку, Колос с 29-ю пунктами двенадцатый – от зоны переходных матчей ковалевцев отделяет три балла.

Кривбасс в двухсерийной дуэли уступил Полесью и принес Динамо серебро – команда Вернидуба потерпела 2-е поражение подряд