Шахтер подходил к поединку с Александрией на фоне значительных кадровых потерь. В лазарете остаются Бондарь, Судаков, Степаненко, Конопля и Швед, а дисквалификацию отбывали Ракицкий и Бондаренко – и это еще неполный список. В таких условиях Патрику ван Леувену приходится экспериментировать с составом.

На этот раз позицию в центре полузащиты заняли Назарина и Очеретько. Роль левого вингера доверили Сикану, хотя в предыдущих двух турах здесь играл Кащук. Главным же событием стало возвращение Чигринского – 36-летний центрбек впервые за 9 лет попал в старт "горняков".

Александрия не могла рассчитывать на Сигеева, арендованного у Шахтера. Вместо него в опорной зоне пришлось выпускать 17-летнего Ващенко – впрочем, это уже был не дебют. Даниил впервые сыграл за первую команду в мае, причем тоже против "горняков".

Шахтер устранил проблемы в позиционном наступлении. 2:0 к 31-й минуте – закономерны

Первый тайм против Александрии показал определенный прогресс в организации позиционного наступления. Причем его продемонстрировали в условиях очень агрессивного прессинга Александрии. У команды появилось больше вариантов для продвижения атак.

Назарина и Очеретько опускались к защитникам и предлагали варианты обыгрыша, Крыськив и Зубков давали глубину в полуфлангах, Траоре опускался между линиями и выполнял скидки, а фулбеки открывались в широких позициях. Кроме того, был вариант с выходом через длинные пасы центрбеков. Они были либо точными, либо грамотными по замыслу.

В первые 15 минут возникали определенные проблемы, но по ходу первого тайма Шахтер стал работать увереннее. Правда, "горняки" создали не очень много моментов, однако они были высокого качества. Чего только стоит проникающая передача под фирменный врыв Крыськива в штрафную на 4-й минуте. Дмитрий стрелял с минимального расстояния, но попал в плечо Шевченко.

Еще один показательный эпизод произошел в середине первого тайма. Траоре открылся между линиями и принял передачу низом от Чигринского, после чего быстро сбросил мяч Зубкову. Параллельно за спины защитникам забегал Крыськив, на которого отправили разрезную передачу – ее перехватили в последний момент.

Не менее крутой эпизод Шахтер организовал на 25-й минуте, когда была разыграна "атака веером" с передачей на левый край штрафной под удар Сикану. Выстрел накрыли, однако в целом футбол Даниила очень понравился. Он постоянно успевал в зоны завершения, давал ширину на флангах, гармонично смещался и открывался.

В конце концов, стоит отметить сильную игру Шахтера без мяча на чужой половине. Подопечные Патрика ван Леувена демонстрировали очень интенсивный прессинг, регулярно перехватывая передачи и выполняя удачные отборы.

С учетом всех этих нюансов, два гола Шахтера в стартовые полчаса выглядели абсолютно логичными. Открыть счет удалось уже на 7-й минуте, когда Матвиенко запустил точную диагональ на Зубкова, а тот начал смещаться в центр – в тот же миг из-за его спины раздался крик "Зубик, Зубик, Зубик!". Это Гочолейшвили врывался в освободившийся фланг, получив пас на звук и выполнив подачу на Сикана. 1:0!

На 31-й же минуте очередная атака с включением Гочолейшвили завершилась голом Траоре. Гиорги отобрал мяч у Петька на приеме и выполнил навес, а Лассина замкнул – 2:0! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

В обороне не все было хорошо и до перерыва. Гочолейшвили мог получить красную

Определенный прогресс Шахтера можно отметить и при работе в защите. Чигринский и Матвиенко меньше "тупили" на мяче, отдавая предпочтение спокойным решениям в случае отсутствия вариантов для продвижений – и они делали это быстро. Тем не менее, прессинг Александрии создавал определенные проблемы при давлении в зоне Гочолейшвили. Кроме того, под прессингом не совсем удачно пасовал Ризнык.

Уже в первом тайме о себе дали знать проблемы с верховыми мячами. Так, на 24-й минуте подопечные Руслана Ротаня могли сравнивать счет вследствие подачи со штрафного – ее спокойно замкнул Кулаков. Мяч прошел мимо дальней штанги!

Был и скандальный эпизод. Александрия воспользовалась компактностью дончан, организовав быструю атаку через диагональ на Шулянского. Тот открылся за спиной Гочолейшвили и убегал на свидание с Ризныком, однако упал. Повтор так и не дал понять, был ли фол, однако арбитр проигнорировал эпизод.

Второй тайм Шахтера едва не привел к катастрофе

На дворе уже третий тур, а Шахтер до сих пор не может набрать форму. Ну или же команда просто не может удержать концентрацию на весь матч. В матче с Металлистом 1925 донетчане резко просели после 60-й минуты, с Вересом тоже потеряли инициативу, а с Александрией все исчезло уже после 45-й.

Отчасти свою роль сыграло повреждение Траоре и замена Сикана. Вместо них вышли Вьюнник и Келси. Появление последнего несколько ограничило вариативность в позиционном наступлении, ведь Келси не так круто работает в единоборствах и на скидках.

Кроме того, стоит отметить работу Руслана Ротаня в раздевалке. Диагонали у Шахтера перестали работать так же эффективно, как до перерыва.

И все равно это не оправдывает такой ужасной пассивности в атакующих действиях. За весь второй тайм Шахтер не создал ни одного момента. Исключением стало врывание Келси аж на 90+4-й минуте – он вышел один на один с Шевченко, но не переиграл его. В основное же время "горняки" провели всего два удара.

Хуже всего, у дончан "легла" вся дистрибуция. Прессинг Александрии и замены Руслана Ротаня после перерыва изменили рисунок игры – теперь уже "аграрии" доминировали и должны были забивать трижды при восьми ударах. Так, на 56-й минуте Калитвинцеву дался классный лонгшот над девяткой, а уже на 60-й минуте гости возродили интригу.

Шулянский выполнил подачу с левого фланга, а Скорко замкнул. 2:1 Кстати, Даниил вышел на поле после перерыва, поэтому снова хвалим Ротаня.

После этого было много нервов. По ходу второго тайма Шахтер полностью потерял инициативу, откровенно разозлив Патрика ван Леувена. Исчезла и уверенность в обороне – без хорошего прессинга на защитников возросло давление и они начали ошибаться. Аналогичная история случалась с Металлистом 1925, и с Вересом. "Горняки" очень уязвимы без мяча на своей половине.

Впрочем, качества в завершающей фазе Александрии не хватило. Только на 90+1-й минуте александрийцы разродились топ-моментом – Калитвинцев замкнул подачу от Смирного, направив мяч из пределов вратарской под перекладину, однако Ризнык спас Шахтер! В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Шахтера со счетом 2:1!