Керманич Шахтаря Патрік ван Леувен не приховував свого розчарування від посередньої гри команди у матчі проти Олександрії (2:1).

"Я не задоволений тим, як грала команда. Ми добре розпочали, створили моменти та забили два голи, але мали забивати більше. У другому таймі ініціативою володіла Олександрія – це неможливо для такої команди, як наша.

Ми високо пресингували, щоб контролювати м’яч, створювати моменти та забивати голи. Шахтар забив два хороші голи після кросів. Сікан та Траоре реалізували свої можливості. Але ми могли створити більше таких моментів та більше забити. Тому я трошки незадоволений, що ми не використали всі свої нагоди.

Шахтар – Олександрія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Заміни Сікана і Траоре у перерві? Лассіна на тижні мав деякі проблеми в тренувальному процесі, тому його потрібно було замінити. Щодо Сікана, то я відчував, що потрібно його замінити, щоб додати енергії на флангах.

В другому таймі ми не були сконцентрованими та націленими на ворота, як би я того хотів. Треба створювати моменти та забивати. Чигринський останній матч провів у травні, потрібно було підтягнути його форму до необхідної. А загалом він зіграв нормально", – заявив ван Леувен у післяматчевому коментарі.

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