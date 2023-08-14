Ключом к успеху Шахтера в первом тайме стали подключения Гочолейшвили. Грузинский латераль дважды навешивал с правого фланга, а Сикан и Траоре четко замыкали головами.

Шахтер удержал победу над Александрией – Чигринский вернулся в основу, "горняки" чуть не сыграли вничью после 2:0

После перерыва от доминации "горняков" не осталось и следа. Александрия отквитала один мяч благодаря взаимодействию экс-динамовцев Шулянского и Скорко. Смирный имел супершанс вырвать для команды Ротаня ничью, но Ризнык совершил блестящий сейв – счет остался 2:1 в пользу Шахтера. "Горняки" набрали 7 очков, а Александрия допустила первую осечку, оставаясь с 7 пунктами.