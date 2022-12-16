Аргентина выбила Нидерланды из ЧМ-2022, завоевав путевку в полуфинал благодаря серии пенальти. Месси забил один из голов в основное время и устроил пантомиму перед ван Галем. После игры Лео обвинил специалиста в неуважении к его команде.

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Причиной такого поведения капитана "Альбиселесте" стали слова ван Гала, сказанные перед матчем. Нидерландец заявил, что его команда должна побеждать, ведь на ЧМ-2014 вылетела от аргентинцев незаслуженно, а Месси вообще не было видно на поле. Однако злых намерений у наставника "Оранье" не было.

"Я вообще не критиковал Месси. Я просто заметил, что в 2014 году нам удалось выключить его из игры, лишив возможности получать мяч. Но аргентинская пресса неправильно истолковала мои слова", – цитирует ван Гала Mundo Deportivo.

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