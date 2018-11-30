Дерби Мерсисайда и Северного Лондона и итальянская битва за Лигу чемпионов: топ-5 матчей евроуикенда

Дерби Северного Лондона и Мерсисайда, поездка Ювентуса во Флоренцию, испытания Сантьяго Солари Валенсией и "последний" матч Эусебио Ди Франческо в анонсе главных матчей уикенда, которые вы должны пересмотреть.

Фиорентина – Ювентус

1 декабря, 19:00. Флоренция, Артемио Франки

Телетрансляция на канале "Футбол 1", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Во Флоренции откровенно недолюбливают Ювентус на протяжении многих десятилетий. Одна только история со скандальным переходом Роберто Баджо в Турин отравила отношения двух коллективов и тиффози на долгие годы. Но статус-кво почти не меняется: Юве стабильно борется за чемпионство, а "фиалки" остаются середняком, который способен лишь время от времени вставлять палки в колеса грандам.

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Так будет и в этот раз. Тем более, что флорентийцы вырастили нового таланта, который уже интересует туринцев и в один солнечный день может повторить путь Баджо или, например, Бернардески – Федерико Кьеза. Несмотря на молодой возраст, он вместе с еще одним талантом – Джованни Симеоне – поведет вперед Фиорентину, пытаясь воспользоваться усталостью Юве. "Старая синьора" во вторник провела изнурительный поединок с неуступчивой Валенсией в Лиге чемпионов: победила, но и немало потратила сил и потрепала нервов.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Реал – Валенсия

1 декабря, 21:45. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляция на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: В мидвик мадридский Реал гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов, поэтому теперь ближайшие два с половиной месяца может посвятить исправлению турнирной ситуации во внутреннем чемпионате. К счастью, конкуренты в Примере благополучно и сами потеряли очки. Как следствие, хотя "галактикос" и идут шестыми в таблице, но от лидера отстают всего на 6 очков.

Зато Валенсия аж на 11-м месте. Правда, виновато в этом миролюбие "летучих мышей". Подопечные Марселино Гарсии Тораля умудрились аж 8 из 13-ти своих матчей в Ла Лиге свести вничью. В то же время левантийцы могут похвастаться лучшей (вместе с мадридским Атлетико) линией обороны в чемпионате. Но на противоположной части поля у Валенсии есть проблемы с реализацией, поэтому Реал выглядит закономерным фаворитом противостояния.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Арсенал – Тоттенхэм

2 декабря, 16:05. Лондон, Эмирейтс

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Первое, что делают болельщики Арсенала и Тоттенхэма, когда появляется календарь нового сезона АПЛ – ищут дату противостояний "канониров" и "шпор". Дерби Северного Лондона – главная дуэль для обеих команд, на каких бы полюсах в турнирке они бы не находились. Сейчас и подопечные Унаи Эмери, и ребята Маурисио Почеттино борются за заветную топ-4. Это означает, что на отчетный поединок на Эмирейтс можно повесить ярлык "матча за 6 очков".

У Арсенала и Тоттенхэма были матчи в еврокубках посреди недели, но вряд ли это будет иметь значительное влияние на форму команд. "Канониры" в последний раз проиграли в чемпионате еще в августе, а "шпоры" – месяц назад. Итак, логических вариантов лишь два – либо кто-то продолжит свою серию побед, либо два лондонских коллектива сыграют вничью на радость конкурентам. Хотя более привлекательными выглядят перспективы хозяев, ведь Арсенал почти не приложил усилий для победы над Ворсклой в Лиге Европы, сыграв откровенно резервными игроками.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Ливерпуль – Эвертон

2 декабря, 18:15. Ливерпуль, Энфилд

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: В нынешнем сезоне Ливерпуль еще не проигрывал в рамках АПЛ. почувствовав горечь поражений лишь в ЛЧ. Однако, Эвертон, обладая статусом самого принципиального соперника "красных", сделает все возможное, чтобы исправить этот "недочёт". По аналогии с предыдущим противостоянием, в этом матче турнирное положение не будет иметь никакого значения. Будет война. За Энфилд и за Гудисон соответственно. Даром, что клубы фактически являются родными братьями.

Ливерпуль в мидвик потерпел поражение от ПСЖ в Лиге чемпионов, которое значительно ухудшило шансы подопечных Клоппа на выход из группы в плей-офф. Но удастся ли им согнать злость на "ирисках"? Это выглядит очень сомнительно ввиду того, что в нынешнем сезоне Эвертон не имеет статуса "мальчика для битья". Команда Марку Силвы идет на шестом месте и на одно очко опережает Манчестер Юнайтед, а невероятный Ришарлисон не прочь оставить в дураках ван Дейка и Ловрена в родных для них стенах.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Рома – Интер

2 декабря, 21:30. Рим, Стадио Олимпико

Телетрансляция на канале "Футбол 2", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Завершаем уикенд на Апеннинах. В итальянской столице Эусебио Ди Франческо получит едва ли не последний шанс для того, чтобы удержаться в кресле главного тренера Ромы. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что последний кирпич в стену непонимания между руководством "волков" и алленаторе может заложить экс-наставник римлян Лучано Спаллетти.

В нынешнем сезоне последний, похоже, сделал выводы из предыдущего первенства и не хочет откладывать дело с получением путевки в Лигу чемпионов на последний тур. Интер, который идет третьим, уже создал 5-очковый гандикап над Лацио, который находится на четвертой строчке. Конечно, мечты о чемпионстве с таким Ювентусом напрасны, но посоревноваться с Наполи за серебряные медали "нерадзурри" вполне по силам. Значит, Рому нужно побеждать. "Волков" изрядно лихорадит: из последних пяти поединков в Серии А римляне выиграли лишь в одном...

Прогноз "Футбол 24": 1:2