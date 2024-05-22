Аллегри приписали переход в клуб Саудовской Аравии – инсайдер опроверг назначение скандального тренера
21:36 - Читати українською
Агент Массимилиано Аллегри был замечен с представителями одного из клубов Саудовской Аравии.
Как сообщает Football Italia, агента экс-тренера Ювентуса, которого недавно уволили из-за скандала, заметили на встрече с представителями клуба Аль-Иттихад.
Ювентус официально уволил Аллегри после истерики в финале Кубка Италии
Однако инсайдер Фабрицио Романо опроверг эту информацию, написав в своем твиттере, что Массимилиано Аллегри не рассматривается как новый главный тренер саудовского клуба.
Напомним, что 56-летнего итальянца уволили из Ювентуса из-за поведения во время и после победы над Аталантой в финале Кубка Италии (0:1).
Ювентус расписал ничью с Болоньей в битве за бронзу, эпично отыгравшись с 0:3 за восемь минут
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