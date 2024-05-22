Агент Массимилиано Аллегри был замечен с представителями одного из клубов Саудовской Аравии.

Как сообщает Football Italia, агента экс-тренера Ювентуса, которого недавно уволили из-за скандала, заметили на встрече с представителями клуба Аль-Иттихад.

Ювентус официально уволил Аллегри после истерики в финале Кубка Италии

Однако инсайдер Фабрицио Романо опроверг эту информацию, написав в своем твиттере, что Массимилиано Аллегри не рассматривается как новый главный тренер саудовского клуба.

?️ Despite recent links, Massimiliano Allegri is not an option being considered as Al Ittihad new head coach. pic.twitter.com/qxwsBoRd1Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2024

Напомним, что 56-летнего итальянца уволили из Ювентуса из-за поведения во время и после победы над Аталантой в финале Кубка Италии (0:1).

Ювентус расписал ничью с Болоньей в битве за бронзу, эпично отыгравшись с 0:3 за восемь минут