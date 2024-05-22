В среду, 22 мая, новые владельцы Интера из компании Oaktree встретились в Милане с директорами клуба Беппе Мароттой и Алессандро Антонелло.

Американскую компанию по управлению активами представляли управляющий директор по стратегии глобальных возможностей Кэтрин Ральф и управляющий директор и соруководитель отдела глобальных возможностей в Европе Алехандро Кано.

Революция в Интере: чемпион Италии сменил владельца, на должность президента претендует легенда клуба

Как информирует Gazzetta dello Sport, по итогам этой встречи Oaktree выпустила официальное заявление. "С 22 мая 2024 года фонды, управляемые Oaktree Capital Management, стали владельцами футбольного клуба Интер Милан. Это связано с невыплатой трехлетнего кредита, предоставленного Oaktree холдинговым компаниям Интера, срок действия которого истек 21 мая 2024 года, с общим долгом 395 миллионов евро.

В мае 2021 года, когда Интер готов был зафиксировать рекордные финансовые потери в 2020/2021 финансовом году, Oaktree предоставил холдинговым компаниям Интера необходимые ресурсы для стабилизации финансового положения клуба и, таким образом, продолжения работы, обеспечив также зарплату игрокам и сотрудникам. За три года, прошедшие после экстренной операции Oaktree, Интер выиграл свой восьмой и девятый Кубок Италии, завоевал шестой, седьмой и восьмой Суперкубок страны, завоевал 20-е Скудетто и историческую вторую золотую звезду, а также дошел до финала Лиги чемпионов впервые с 2010 года.

Oaktree стремится достичь наилучшего результата для долгосрочного процветания Интера, уделяя первоначальное внимание операционной и финансовой стабильности клуба и его заинтересованных сторон. Oaktree с большим уважением относится к истории Интера, энтузиазму игроков и преданности болельщиков Интера. Компания также высоко ценит важную роль клуба для города Милана и мирового спортивного сообщества. Компания Oaktree намерена тесно сотрудничать с нынешним руководством Интера, партнерами, лигой и руководящими органами спорта, чтобы обеспечить клубу успех на поле и за его пределами, уделяя особое внимание сильному менеджменту и управлению", – сказано в заявлении.

Интер спасся от поражения против Лацио – после матча миланцам вручили чемпионский кубок