Контракт бельгийца с "горожанами" заканчивается в 2025 году. Манчестер Сити до сих пор не сделал шаг к пролонгации соглашения с Кевином де Брюйне.

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Как информирует The Athletic, полузащитник провел переговоры с клубом Сан-Диего, который выступает в МЛС. Де Брюйне был бы не против переехать в Калифорнию, но пока состоялись только первые контакты и с клубом соглашения еще нет. Заметим, что в МЛС играет Лео Месси и еще несколько известных европейских звезд.

Также за 35-летним бельгийцем охотятся Аль-Хиляль и Аль-Наср. Саудовские команды не пожалеют денег на зарплату для Кевина, чтобы убедить его выбрать их чемпионат.

Напомним, что де Брюйне выступает за Манчестер Сити с 2015 года. В целом он сыграл за "горожан" в 381 матче, забив 102 гола и отдав 170 ассистов.

В составе команды Гвардиолы бельгиец завоевал шесть титулов чемпиона Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 2022/23.

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