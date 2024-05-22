Инсайдер Джанлука Ди Марцио подтвердил в интервью нидерландскому сайту SoccerNews.nl о том, что боссы Манчестер Юнайтед решили прекратить сотрудничество с Тен Хагом. Это случится сразу после финала Кубка Англии между "красными дьяволами" и Манчестер Сити – вне зависимости от результата.

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Сообщается, что боссы Юнайтед приняли решение по Тен Хагу уже давно – и оповестили наставника. В настоящий момент времени они заняты поисками его преемника.

В списке потенциальных сменщиков нидерландца присутствуют Роберто Де Дзерби, Киран МакКенна и с недавних пор – Маурисио Почеттино. По словам Ди Марцио, руководство "красных дьяволов" надеются именно на МакКенну, которого к себе также хочет пригласить Челси. "Если он уйдёт в Челси, МЮ остановит свой выбор на Почеттино", – отметил инсайдер.

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