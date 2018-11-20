Арбитр матча Германия – Нидерланды расплакался из-за смерти матери – его успокаивал ван Дейк

Рефери поединка Лиги наций Овидиу Хацеган не смог сдержать слез после матча.

Главный арбитр матча Германия – Нидерланды (2:2) расплакался после завершения матча.

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Оказалось, что накануне матча перестало биться сердце его матери, однако, судья как настоящий профессионал решил отработать матч, несмотря на потерю близкого человека.

Уже после матча румын расплакался. Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк утешил разбитого горем человека.

Германия – Нидерланды – 2:2 – видео голов и обзор матча

"Он сломался, со слезами на глазах, потому что он только недавно потерял свою мать. Я поддержал его, пожелал силы и сказал, что он прекрасно отработал на матче. Это мелочь, но, возможно, это поможет ему", – передает слова Ван Дейка Metro.