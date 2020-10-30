Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк потерпел хирургического вмешательства после травмы, полученной в матче 5-го тура АПЛ против Эвертона.

Вирджил перенес операцию на связках коленного сустава, который травмировал в начале октября в матче против Эвертона.

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По информации официального сайта Ливерпуля, ван Дейк вернется к реабилитации после травмы под присмотром клубных врачей. Сроки восстановления нидерландца пока неизвестны.

Напомним, ван Дейк получил травму колена в матче с Эвертоном и рискует не сыграть в текущем сезоне. Вратарь "ирисок" Джордан Пикфорд, который травмировал защитника, даже был вынужден нанять охранников из-за реакции фанатов.

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