Вратарь Эвертона и сборной Англии Джордан Пикфорд позаботился о собственной безопасности после того, как травмировал защитника Ливерпуля Вирджил ван Дейка.

Голкипер обратился к специальной компании, которая выделила ему охранников. Кроме этого, Пикфорду посоветовали не использовать социальные сети, чтобы не демонстрировать свою геолокацию.

Эвертон – Ливерпуль: Пикфорд и Ришарлисон получили угрозы после скандального матча

"Джордан был шокирован оскорблениями, которые он получил после матча. Он полон решимости сделать все возможное, чтобы обезопасить семью", – сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Отметим, что Пикфорд в начале игры Эвертон – Ливерпуль серьезно травмировал ван Дейка, который, по пессимистическим прогнозам, может пропустить сезон 2020/21.

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