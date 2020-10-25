Защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано имеет высокие шансы перебраться в АПЛ. Ливерпуль рассматривает француза в качестве приоритетной замены травмированному Вирджилу ван Дейку, сообщает SundayWorld.

Ливерпуль исключил ван Дейка из заявки на АПЛ

Мерсисайдцы предложат за 21-летнего игрока около 45 млн евро. Действующий контракт Дайота с "быками" рассчитан до лета 2023-го, а его стоимость transfermarkt оценивает в 60 млн евро. Напомним, ван Дейк получил повреждение крестообразных связок колена и рискует пропустить весь сезон.

В прошлом сезоне Бундеслиги Упамекано провел 28 матчей.

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