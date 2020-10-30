Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк зазнав хірургічного втручання після травми, отриманої у матчі 5-го туру АПЛ проти Евертона.

Вірджил переніс операцію на зв’язках колінного суглобу, який травмував на початку жовтня у матчі проти Евертона.

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За інформацією офіційного сайту Ліверпуля, ван Дейк повернеться до реабілітації після травми під наглядом клубних лікарів. Терміни відновлення нідерландця поки невідомі.

Нагадаємо, ван Дейк зазнав травми коліна у матчі з Евертоном і ризикує не зіграти в поточному сезоні. Воротар "ірисок" Джордан Пікфорд, який травмував захисника, навіть був змушений найняти охоронців через реакцію фанатів.

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