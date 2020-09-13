Игроки Манчестер Юнайтед показали свою технику в товарищеском матче против Астон Виллы.

Особенно выделились полузащитник Донни ван де Беек и форвард Маркус Рашфорд.

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Новичок "красных дьяволов" обошелся без лишней скромности и в первом же матче показал эталонный финт Зидана. Рашфорд также не отказал себе в удовольствии похвастаться мастерством – оставил в дураках защитника резким эластико, который стал визитной карточкой звезды Манчестер Юнайтед.

Добавим, что футбольные трюки не помогли команде Сульшера добыть положительный результат – поражение 0:1 в спарринге против Астон Виллы.

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Ван де Беек:

I can't wait to watch you more ️

Donny Van De Beek a baller#MUFC #GGMU

pic.twitter.com/1oK71JLHOS — ÄLOÑSO #GGMU ❁ (@Alonso_Ejike) September 12, 2020

Рашфорд: