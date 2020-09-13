Ван де Беек показал финт Зидана в первом же матче за Манчестер Юнайтед – Рашфорд ответил фирменным эластико
Игроки Манчестер Юнайтед показали свою технику в товарищеском матче против Астон Виллы.
Особенно выделились полузащитник Донни ван де Беек и форвард Маркус Рашфорд.
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Новичок "красных дьяволов" обошелся без лишней скромности и в первом же матче показал эталонный финт Зидана. Рашфорд также не отказал себе в удовольствии похвастаться мастерством – оставил в дураках защитника резким эластико, который стал визитной карточкой звезды Манчестер Юнайтед.
Добавим, что футбольные трюки не помогли команде Сульшера добыть положительный результат – поражение 0:1 в спарринге против Астон Виллы.
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Ван де Беек:
Рашфорд: