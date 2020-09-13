Матч 5 тура Лиги Жупиле между Мехеленом и Остенде подарил один из самых курьезных моментов года.

Молодой хавбек хозяев Астер Вранкс умудрился не попасть в пустые ворота с метра, после чего стал героем соцсетей и популярных спортивных изданий.

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Эпизод случился на 68 минуте при счете 0:0. После ряда ошибок и попадания в перекладину мяч прилетел к Вранксу, который караулил перед воротами. Вместо легкого удара в створ, 18-летний игрок Мехелена неуклюже наступил на кожаного и отпустил его куда-то в сторону. Расплата за расточительность пришла в компенсированное время – Остенде забил единственный гол, победив на выезде.

Напомним, что за Мехелен на правах аренды из Селтика выступает Марьян Швед. Правда, украинец не попал в заявку на отчетный поединок и не видел позора своего одноклубника.

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