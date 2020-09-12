Несколько дней назад компания EA Sports, выпускающая популярную компьютерную игру FIFA, обнародовала рейтинги футболистов в релизе симулятора на 2021 год. Уже традиционно это событие поднимает много шума. К жарким дискуссиям, кроме рядовых пользователей соцсетей, активно приобщаются сами игроки. Спортсмены часто остаются недовольными своей оценкой от разработчиков игры.

Месси обогнал Роналду в рейтинге сильнейших игроков FIFA 21

Казалось бы, это просто смешно. Однако мы живем в мире, где немало любителей футбола вполне серьезно формируют мнение об игроках, судя по их показателях в компьютерной игре. Безусловно, такой подход бессмысленный и даже абсурдный, но такова реальность. Именно поэтому можно понять футболистов, которые пытаются опротестовать свой рейтинг.

В FIFA2021 лучшие цифры уже традиционно будет у нападающего Барселоны Лионеля Месси (93), вторым идет Криштиану Роналду (92). Сразу четыре футболиста получили рейтинг в 91 балл – Роберт Левандовски, Кевин Де Брюйне, Неймар и Ян Облак. В топ-20 попали представители только восьми клубов – Барселона, Реал, Ювентус, ПСЖ, Ливерпуль, Бавария, Манчестер Сити и Атлетико.

На данный момент среди звездных игроков разгневанным остался только Ромелу Лукаку. По крайней мере только нападающий миланского Интера открыто выразил свое возмущение. Бельгиец оказался в когорте из 37-ми футболистов, чей рейтинг составил 85. К примеру, у голкипера гладбахской Боруссии Яна Зоммера – 86.

Однако, Лукаку разозлился не только из-за своего общего рейтинга в игре, но и через дополнительные показатели. В частности, в EA Sports оценили скоростные показатели Ромелу 81 баллом. Казалось бы, для такого фактурного форварда очень неплохо, но только не для бельгийца.

Самый популярный футбольный Инстаграм-аккаунт 433 оперативно публиковал новые карточки футболистов, и именно в комментариях к соответствующему посту Лукаку оставил гневный комментарий: "Скорость 81? Вы вообще видели мой второй гол в ворота Шахтера?" Бельгиец не зря вспомнил полуфинал Лиги Европы, в котором Интер буквально деклассировал "горняков", забив Андрею Пятову целых пять голов. С претензией к разработчикам FIFA точно должен согласиться Давид Хочолава, ведь именно от него Лукаку убежал, словно ехал на велосипеде. Что много говорить – просто посмотрите видео.

Позже Лукаку немного одумался и своем твиттере оставил более сдержанную реакцию: "Давайте будем честными, FIFA испортила рейтинги, чтобы мы, футболисты, начали жаловаться на игру и сделали ей больше рекламы... Не хочу связываться с этим дерьмом. Я знаю, что делаю".

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Если задуматься, то предположение Ромелу вполне логичное. Разработчикам выгодно, чтобы об игре говорили как можно больше. Весь этот шум – бесплатный пиар. Все, как у классика: "Мне безразлично, что вы обо мне говорите, но только произносите мое имя без ошибок". Очевидно, по меньшей мере с обидчиком Шахтера EA Sports попали в яблочко.