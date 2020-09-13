Ван де Беек показав фінт Зідана у першому ж матчі за Манчестер Юнайтед – Рашфорд відповів фірмовим еластіко
Особливо виділились півзахисник Донні ван де Беек та форвард Маркус Рашфорд.
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Новачок "червоних дияволів" обійшовся без зайвої скромності і в першому ж матчі показав еталонний фінт Зідана. Рашфорд також не відмовив собі у задоволенні похизуватися майстерністю – пошив у дурні захисника різким еластіко, який став візитівкою зірки Манчестер Юнайтед.
Додамо, що футбольні трюки не допомогли команді Сульшера здобути позитивний результат – поразка 0:1 у спарингу проти Астон Вілли.
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Ван де Беек:
Рашфорд:
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