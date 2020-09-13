Гравці Манчестер Юнайтед показали свою техінку у товариському матчі проти Астон Вілли.

Особливо виділились півзахисник Донні ван де Беек та форвард Маркус Рашфорд.

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Новачок "червоних дияволів" обійшовся без зайвої скромності і в першому ж матчі показав еталонний фінт Зідана. Рашфорд також не відмовив собі у задоволенні похизуватися майстерністю – пошив у дурні захисника різким еластіко, який став візитівкою зірки Манчестер Юнайтед.

Додамо, що футбольні трюки не допомогли команді Сульшера здобути позитивний результат – поразка 0:1 у спарингу проти Астон Вілли.

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Ван де Беек:

I can't wait to watch you more ️

Donny Van De Beek a baller#MUFC #GGMU

pic.twitter.com/1oK71JLHOS — ÄLOÑSO #GGMU ❁ (@Alonso_Ejike) September 12, 2020

Рашфорд: