Ван де Беек оценил свой дебют за Манчестер Юнайтед – хавбек стартовал с поражения
13:25 - Читати українською
Звездный новичок Манчестер Юнайтед оценил свой дебют – команда неожиданно проиграла
завершено
Уилфрид Заха 74’
Уилфрид Заха 85’
74’ Уилфрид Заха
85’ Уилфрид Заха
"Счастлив дебютировать за Манчестер Юнайтед, но разочарован результатом.
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Мы не опускаем голову и готовимся к следующему матчу", – написал ван де Беек в Twitter.
Напомним, "красные дьяволы" приобрели 23-летнего хавбека у Аякса за около 40 млн евро. В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Донни провел 23 матча, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.
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