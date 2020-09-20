"Счастлив дебютировать за Манчестер Юнайтед, но разочарован результатом.

Ван де Беек показал финт Зидана в первом же матче за Манчестер Юнайтед – Рашфорд ответил фирменным эластико

Мы не опускаем голову и готовимся к следующему матчу", – написал ван де Беек в Twitter.

Напомним, "красные дьяволы" приобрели 23-летнего хавбека у Аякса за около 40 млн евро. В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Донни провел 23 матча, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

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