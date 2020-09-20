Півзахисник МЮ Донні ван де Беек хотів кращого дебюту, ніж матч проти Крістал Пелас (1:3).

"Щасливий дебютувати за Манчестер Юнайтед, але розчарований результатом.

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Ми не опускаємо голову і готуємося до наступного матчу", – написав ван де Беек у Twitter.

Нагадаємо, "червоні дияволи" придбали 23-річного хавбека у Аякса за орієнтовно 40 млн євро. У минулому сезоні чемпіонату Нідерландів Донні провів 23 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами.

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