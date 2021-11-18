Ван Бронкхорст станет преемником Джеррарда в Рейнджерс, – Sky Sports
Нидерландский наставник Джованни ван Бронкхорст в ближайшее время должен возглавить чемпиона Шотландии – Рейнджерс.
Боссы Рейнджерс уже провели встречу со специалистом и готовы сделать ван Бронкхорста следующим тренером команды, сообщает Sky Sports.
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Интересно, что в конкурентах нидерландца на новую должность были экс-наставник Барселоны Рональд Куман и легенда Челси Джон Терри. Для ван Бронкхорста Рейнджерс не чужой клуб – защитник выступал за "синих" с 1998 по 2001 годы.
Отметим, что нидерландец начал свою тренерскую карьеру в Фейеноорде, а последним местом работы стал Гуанчжоу, который он возглавлял до декабря 2020 года.
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