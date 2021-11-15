Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко оказался в составе символической команды из тренеров, которые в прошлом имели игровую карьеру.

Transfermarkt в своем Instagram опубликовал состав из нынешних тренеров, которые в свое время имели звездную карьеру в статусе игрока.

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Не обошлось без сомнительных решений, таких как Нуну Эшпириту Санту (экс-тренер Тоттенхэма) и отсутствие Пепа Гвардиолы. Линию обороны игроков-наставников образовали Джованни ван Бронхорст (бывший тренер Фейеноорда), Юрген Клопп (Ливерпуль), Маурисио Почеттино (ПСЖ) и Венсан Компани (Андерлехт).

В полузащите место нашлось Стивену Джеррарду (Астон Вилла), Патрику Виейре (Кристалл Пелас), Хави (Барселона) и Зинедину Зидану (экс-наставник Реала). Дуэт форвардов образовали Андрей Шевченко (Дженоа) и Уэйн Руни (Дерби Каунти).

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