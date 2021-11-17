10 победителей групп уже на ЧМ-2022

Дания провела идеальную квалификацию. До последнего тура исключительно побеждала, до предпоследнего – вообще не пропускала. Элитное качество футбола. Успех на Евро получил продолжение.

Германия посреди отбора сменила тренера и спокойно выполнила задание. С Ханси Фликом заметен прогресс. Бундестим получила новый импульс после неудачных реформ Лева.

Англия не сильно изменилась после Евро, хотя Гарет Саутгейт использовал шанс попробовать что-нибудь новое в легкой группе. Иронично, что прагматичные англичане забили больше всех голов в отборе (39). Ничего сложного, когда в группе Андорра и Сан-Марино.

Франция выиграла группу Украины, но Украину ни разу не обыграла. Слабые соперники позволили Дешаму пройти отбор в эконом-режиме. Но вопросы к тренеру есть. От критики спасает победа в Лиге наций.

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Хорватия создала себе проблемы в равной группе с середняками, а затем героически все исправила с помощью России. 36-летний Модрич везет вице-чемпионов мира в Катар, но предыдущего успеха там не повторит.

Бельгия снова спокойно прошла квалификацию, имея грандиозное преимущество в классе над всеми соперниками.

Швейцария не почувствовала потери создателя последних успехов Владимира Петковича. Мурат Якин сохранил базу, добавил новые элементы впереди и наладил игру в обороне (1 пропущенный за 6 матчей).

Испания должна благодарить Швецию за путевку в Катар и работать над эффективностью в последней трети. Команда Луиса Энрике лучше всего в Европе контролирует мяч, а вот создает и реализует моменты похуже.

Сербия выиграла группу с Португалией, как два года назад сделала Украина. Это больше не набор имен из топ-чемпионатов, а крепкая сбалансированная команда с Тадичем во главе.

Нидерланды финишировали первыми в сложной борьбе с Турцией и Норвегией, воспользовавшись травмой Холанда.

Лучший игрок отбора – Мемфис Депай

И сразу о причине успеха "оранье". Мемфис провел отличную квалификацию, сохраняя стабильность на всей дистанции. Достаточно простых цифр, чтобы передать уровень Депая:

– лучший бомбардир (12 голов);

– лучший ассистент (6 результативных передач);

– лучший по созданным моментам (45);

– лучший по ударам (58).

1 - No player recorded more goals, shots, Expected Goals (excl. pens), assists or chances created in the 2022 WC European qualifiers than @Memphis. King. pic.twitter.com/cShKMhobPZ — OptaJohan (@OptaJohan) November 17, 2021

Сюрпризы и разочарования – потенциальные соперники Украины

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Половина команд, занявших вторые места в группах и вышедших в плей-офф, заслужили полярную оценку. Украина, Польша, Турция, Россия просто взяли свое, Чехия и Уэльс почти не имели шансов пролететь мимо плей-офф благодаря Лиге наций, Швеция попыталась прыгнуть выше головы, но набила шишки. Дальше интереснее.

Шотландия образцово прошла квалификацию и может выпасть нам уже в полуфинале плей-офф. Стив Кларк слепил крепкую команду, сформировав скелет из игроков АПЛ. Шотландцы знают свои сильные стороны и комфортно чувствуют себя в разных сценариях. В частности, они дважды справились с прессингом Австрии, который стал для Украины катастрофой на Евро. Сами австрийцы провалили отбор, но вышли в плей-офф через Лигу наций и оставили во главе ограниченного Франко Фоду.

Северная Македония также знакома нам по чемпионату Европы. Балканцы сменили тренера и стали более кусачими. Они показали в отборе очень солидный футбол, даже Германию обыграли. Как и в случае с Шотландией, второе место Северной Македонии – это не просто случайность, а следствие прогресса. Соперники македонцев по группе разочаровали. Если Румыния выступила несколько ниже возможностей, то Исландия, переживая смену поколений, предстала максимально убогой и одолела только Лихтенштейн.

Главными разочарованиями стали Италия и Португалия, которые до последнего тура зависели от себя, но не смогли пробиться в Катар. Роналду бьет свои рекорды, но сборная скована им и Сантушем, поэтому не реализует огромный потенциал. И не стоит искать оправдание в украденном голе Роналду на поле Сербии – такое "невезение" перекрывается отскоком с Ирландией. Португалия не была в топ-10 Европы по уровню игры.

Италия после триумфального Евро потеряла блеск. Лидеры не в форме, а Роберто Манчини не может найти новые инструменты в атаке. Все предсказуемо – Северная Ирландия в решающем матче без труда закрыла "Скуадру Адзурру". Нехватка забивного форварда, которую удалось замаскировать на Евро, осенью очень ощущалась. 4 ничьи в последних 5 турах с двумя голами – похмелье ЧЕ.

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