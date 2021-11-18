Боси Рейнджерс вже провели зустріч із фахівцем та готові зробити ван Бронкхорста наступним тренером команди, інформує Sky Sports.

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Цікаво, що у конкурентах нідерландця на нову посаду були екс-наставник Барселони Рональд Куман та легенда Челсі Джон Террі. Для ван Бронкхорста Рейнджерс не чужий клуб – захисник виступав за "синіх" з 1998 по 2001 роки.

Відзначимо, що нідерландець розпочав свою тренерську кар'єру в Фейєнорді, а останнім місцем роботи став Гуанчжоу, який він очолював до грудня 2020 року.

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