"Стоит ли Антони 100 млн евро? И близко нет. Пока он не показал ничего особенного. Да, безусловно, он провел несколько хороших игр. Но в последние два года он был не столь эффективным.

Манчестер Юнайтед официально подтвердил трансфер Антони за 100 миллионов – второй самый дорогой игрок в истории клуба

Очень часто он теряет мяч, ошибается. Вингер может терять мяч, но всему есть предел. Ты идешь в дриблинг каждый раз, когда получаешь мяч, и теряешь его в семи случаях из десяти. Следует обратить внимание на то, как часто он теряет мяч", – цитирует бывшего игрока Милана и Аякса AS .

Напомним, "красные дьяволы" заплатили за Антони 95 млн евро+5 млн бонусами. Бразилец вошел в тройку самых дорогих трансферов МЮ и стал самой большой продажей в истории Эредивизи.