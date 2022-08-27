В предыдущем туре соперники одержали победы с одинаковым счетом 2:1 – МЮ одолел Ливерпуль, а Саутгемптон разобрался с Лестером. Эрик Тен Хаг решил не менять состав, оставив в запасе Роналду и звездного новичка Каземиро.

Первый тайм сбил эйфорию с фанатов "дьяволов". Команда снова испытывала проблемы с креативом, когда соперник не давал много пространства. Впрочем, один сумасшедший момент создать удалось. В середине тайма Эланга, Эриксен и Бруну подряд расстреливали ворота Базуну, но отчаянная игра кипера "святых" и собственная неточность оставили нули на табло. Гол отложили на вторую половину.

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На 55-й минуте сработала португальская связка МЮ. Диогу Далот прорвался флангом и выкатил удобную передачу для Бруну, который одним касанием оформил первое результативное действие в сезоне. Гол окончательно убедил гостей забыть об атаке. Саутгемптон имел две прекрасные возможности отыграться – Адамс влепил над перекладиной, а удар Арибо головой красиво отразил Де Хеа. Были намеки и на пенальти в ворота испанца. Мактоминай сыграл рукой в ​​своей штрафной, но арбитр решил, что расстояние между мячом и верхней конечностью было слишком мало.

Роналду заменил Санчо на 68-й минуте. Вскоре португалец смешно упал у ворот Саутгемптона, а потом долго лежал, держась за ногу. Замена не понадобилась. Тен Хаг окончательно решил держать минимальное преимущество – Каземиро вышел вместо вингера Эланги.

Игра перешла в удобный сценарий для манкунианцев. Много возни в центре поля, но совсем без остроты. Каземиро сразу показал Англии свои преимущества – заблокированный дальний удар и агрессивный отбор мяча у Арибо. С горем пополам "дьяволы" выдержали, празднуя вторую победу подряд. Подопечные Тен Хага после жалкого старта поднялись на 6-ю строчку, а Саутгемптон остался на 13-й – к концу тура оба могут спуститься ниже.

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