"Красные дьяволы" официально подтвердили договоренность с Аяксом по поводу 22-летнего вингера Антони. Бразильцу еще предстоит пройти медосмотр и оформить все документы для работы в Британии.

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Аякс раскрывает цену трансфера – 95 млн евро+5 млн бонусами. Это делает Антони самой большой продажей в истории Эредивизи и вторым самым дорогим игроком МЮ. Больше платили только Ювентусу за Поля Погба – 105 млн евро в 2016 году.

Антони за два сезона в Аяксе забил 25 голов в 85 матчах. Бразилец стал звездой под руководством Эрика Тен Хага, который этим летом возглавил МЮ и лично настаивал на приглашении вингера.

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