"Чи коштує Антоні 100 млн євро? І близько ні. Поки що він не показав нічого особливого. Так, безумовно, він провів кілька добрих ігор. Але в останні два роки він був не таким ефективним.

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Дуже часто він втрачає м'яч, помиляється. Вінгер може втрачати м'яч, але всьому є межа. Ти йдеш у дриблінг щоразу, коли отримуєш м'яч, і втрачаєш його у семи випадках із десяти. Варто звернути увагу на те, як часто він втрачає м'яч", – цитує колишнього гравця Мілана та Аякса AS.

Нагадаємо, "червоні дияволи" заплатили за Антоні 95 млн євро+5 млн бонусами. Бразилець увійшов у трійку найдорожчих трансферів МЮ й став найбільшим продажем в історії Ередивізі.

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