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Вальверде резко ответил на очередные вопросы журналистов о Неймаре

13:12 61 Читати українською
Вальверде резко ответил на очередные вопросы журналистов о Неймаре
Эрнесто Вальверде / Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде явно не в восторге от постоянных расспросов о конфликте клуба со своей бывшей звездой.

 

"Разговоры о Неймаре никогда не заканчиваются. Летом мы все ждали, когда наступит сентябрь, чтобы слухи прекратились. Больше мне ничего об этом сказать.

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Все эти разговоры об иске Неймара к Барсе, о проблемах с продлением его контракта – это внутренние вопросы, решать их не мне.

Нашей целью должна стать пресс-конференция, на которой я не обсуждаю Неймара", – приводит слова Вальверде Football Espana.

Напомним, сегодня Барселона сыграет свой матч против Хетафе в рамках седьмого тура чемпионата Испании.

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Теги
Испания Неймар Неймар Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Хетафе - Барселона
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