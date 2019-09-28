Вальверде резко ответил на очередные вопросы журналистов о Неймаре

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде явно не в восторге от постоянных расспросов о конфликте клуба со своей бывшей звездой.

"Разговоры о Неймаре никогда не заканчиваются. Летом мы все ждали, когда наступит сентябрь, чтобы слухи прекратились. Больше мне ничего об этом сказать.

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Все эти разговоры об иске Неймара к Барсе, о проблемах с продлением его контракта – это внутренние вопросы, решать их не мне.

Нашей целью должна стать пресс-конференция, на которой я не обсуждаю Неймара", – приводит слова Вальверде Football Espana.

Напомним, сегодня Барселона сыграет свой матч против Хетафе в рамках седьмого тура чемпионата Испании.

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