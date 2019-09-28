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Барселона разочарована Артуром из-за совместного отдыха с Неймаром

09:28 120 Читати українською
Барселона разочарована Артуром из-за совместного отдыха с Неймаром
Артур / Reuters

Руководству каталонской Барселоны не понравилось, что хавбек Артур открыто поддерживает тесные связи с Неймаром.

Клуб крайне негативно отреагировал на совместные фотографии Артура и Неймара во время вечернего отдыха, информирует Marca.

Неймар покинул Барселону, не дождавшись суда против бывшего клуба

В прошлом сезоне бразильский полузащитник также получал немалую порцию критики после того, как стал единственным представителем Барселоны на вечеринке по случаю дня рождения Неймара. Руководству "блаугранас" не нравится, что их игроки дружат с бывшей звездой, которая со скандалом покинула клуб. При этом тренер команды Эрнесто Вальверде не видит в таких отношениях проблемы и не имеет никаких претензий к Артуру.

К слову, в текущем сезоне Примеры 23-летний хавбек является одним из самых эффективных игроков Барселоны – 2 гола и один ассист в трех матчах.

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Испания Неймар Неймар Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Артур Артур
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