Вальверде різко відповів на чергові запитання журналістів про Неймара

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде явно не в захваті від постійних розпитувань щодо конфлікту клубу зі своєю колишньою зіркою.

"Розмови про Неймара ніколи не закінчуються. Влітку ми всі чекали, коли настане вересень, щоб чутки припинилися. Більше мені нічого про це сказати.

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Всі ці розмови про позов Неймара до Барси, про проблеми з продовженням його контракту – це внутрішні питання, які вирішувати не мені.

Нашою метою має стати прес-конференція, на якій я не обговорюю Неймара", – наводить слова Вальверде Football Espana.

Нагадаємо, сьогодні Барселона зіграє свій матч проти Хетафе в рамках сьомого туру чемпіонату Іспанії.

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