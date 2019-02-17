Вальверде: Победа над Вальядолидом была выстраданная

Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче с Вальядолидом.

"Выстраданная победа. В первом тайме мы были не в порядке. Слишком медленно двигали мяч и пропускали контратаки.

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Соперник тоже играет в футбол, но и у нас также были хорошие моменты, чтобы забить. Если мы сможем создать такие моменты во второй раз, мы знаем, что это будет гол", – цитирует Вальверде портал El Chiringuito.

Барселона набрала 54 очка и продолжила лидировать в турнирной таблице с отрывом от Атлетико в 7 пунктов. Впрочем, Реал сегодня может приблизиться на расстояние двух побед, если обыграет Жирону.

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