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Вальверде: Победа над Вальядолидом была выстраданная

10:13 27 Читати українською
Вальверде: Победа над Вальядолидом была выстраданная
Эрнесто Вальверде / Фото: соцсети

Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче с Вальядолидом.

"Выстраданная победа. В первом тайме мы были не в порядке. Слишком медленно двигали мяч и пропускали контратаки.

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Соперник тоже играет в футбол, но и у нас также были хорошие моменты, чтобы забить. Если мы сможем создать такие моменты во второй раз, мы знаем, что это будет гол", – цитирует Вальверде портал El Chiringuito.

Барселона набрала 54 очка и продолжила лидировать в турнирной таблице с отрывом от Атлетико в 7 пунктов. Впрочем, Реал сегодня может приблизиться на расстояние двух побед, если обыграет Жирону.

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Барселона - Вальядолід: Суббота 16 февраля 2019

Барселона
Матч окончен
1 : 0
Вальядолід
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