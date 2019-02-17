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Вальверде: Перемога над Вальядолідом була вистраждана

10:10 99 Читать на русском
Вальверде: Перемога над Вальядолідом була вистраждана
Ернесто Вальверде / Фото: соцмережі

Наставник Барселони Ернесто Вальверде прокоментував перемогу своєї команди у матчі з Вальядолідом.

"Вистраждана перемога. У першому таймі ми були не в порядку. Занадто повільно рухали м'яч і пропускали контратаки.

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Суперник теж грає в футбол, але й у нас також були хороші моменти, щоб забити. Якщо ми зможемо створити такі моменти вдруге, ми знаємо, що це буде гол", – цитує Вальверде портал El Chiringuito.

Барселона набрала 54 очки та продовжила лідирувати у турнірній таблиці з відривом від Атлетіко у 7 пунктів. Втім, Реал сьогодні може наблизитись на відстань двох перемог, якщо обіграє Жирону.

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Барселона - Вальядолід: Субота 16 лютого 2019

Барселона
Матч завершено
1 : 0
Вальядолід
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Теги
Барселона Барселона Іспанія Барселона - Вальядолід Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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