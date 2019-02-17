Барселона – Вальядолід – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У 24-му турі Ла Ліги Барселона мінімально перемогла Вальядолід. Дивіться відеоогляд матчу Барселона – Вальядолід.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 24-й тур

Барселона – Вальядолід – 1:0

Голи: Мессі, 43 (пен)

Нереалізований пенальті: Мессі, 85

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Глядачі на Камп Ноу очікували феєрії голів від "блаугранас", але не цього вечора. Перший тайм був майже без моментів, Барса все-таки відкрила рахунок завдяки реалізованому пенальті від Мессі.

В другому таймі команди виглядали свіжіше, але забитих м'ячів у поєдинку більше не було. Можна згадати лише, що Мессі примудрився не забити на ще один пенальті наприкінці зустрічі.

Перемога зберігає каталонський клуб на вершині турнірної таблиці з відривом у 7 очок.